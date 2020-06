Mulher é presa em flagrante após esfaquear homem no Bairro Ipê, em Belo Horizonte

Vítima foi levada para a UPA Norte (foto: Beto Magalhães/EM/D.A Press)

Qual não foi a surpresa de policiais militares do 16º BPM ao fazer a ronda de rotina na Rua Delegado Paulo Olegário, no Bairro Ipê, e depararam com um homem caído na rua, todo ensanguentado, consequência de facadas. A vítima, Renato Ribeiro Batista, de 52 anos, foi esfaqueado por Karine Cordeiro Meireles, de 33, conhecido para “Loura”, que é apontada por testemunhas, moradores do bairro, como maior traficante da região.

O crime aconteceu por volta de 22h. Os policiais, tão logo avistaram a vítima caída, solicitaram ajuda do SAMU, que encaminhou a vítima, ainda com vida, para a UPA Norte, em Venda Nova onde se constatou que o homem tinha perfurações na cabeça, tórax, braços e, a mais grave deles, bastante profunda, no abdome. O crime aconteceu por volta de 22h. Os policiais, tão logo avistaram a vítima caída, solicitaram ajuda do SAMU, que encaminhou a vítima, ainda com vida, para a UPA Norte, em Venda Nova onde se constatou que o homem tinha perfurações na cabeça, tórax, braços e, a mais grave deles, bastante profunda, no abdome.



Imediatamente os policiais iniciaram uma busca no bairro e encontraram a autora da tentativa de homicídio, Loura, escondida numa casa, próxima ao local do crime. Ela foi presa e, segundo os policiais, estava transtornada.



Testemunhas contaram à polícia que Loura gritava, enquanto esfaqueava o homem, que iria matá-lo. A mulher tentou se defender, alegando que agira em legítima defesa e que reagiu a uma agressão sofrida, pois o homem a teria agredido com um tapa no rosto.



A mulher também tinha um ferimento, um corte na mão direita e foi levada para a UPA Leste. Depois de feito o curativo, ela foi encaminhada para a Central de Flagrantes (Ceflan), da Polícia Civil.