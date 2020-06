Homem tem perna prensada após ser atropelado por ônibus em Ribeirão das Neves

Um ônibus atropelou um homem em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente ocorreu na manhã deste sábado na Rua Antônio de Souza Menezes.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou com a perna presa debaixo da roda do ônibus. Os militares foram deslocados para fazerem a retirada homem. O Helicóptero Arcanjo foi ao local mas não chegou a ser utilizado.