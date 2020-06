Falta de profissionais da saúde preocupa Governo de Minas

Carlos Eduardo Amaral relata falta de recursos para ampliar contratação de profissionais para cuidar de pacientes (foto: Pedro Gontijo/Imprensa MG/Divulgação)

A ocupação de leitos de UTI em Minas está cada dia maior em função da pandemia de COVID-19, mas não é isso que preocupa o secretário estadual de Saúde, Carlos Eduardo Amaral. Para ele, o estado está bem preparado para tratar os doentes em termos de espaço físico, mas há risco de faltar profissionais para cuidar deles.





“Já abrimos mil leitos de UTI, enviamos 140 respiradores para vários municípios, estamos acabando de acertar com vários prestadores (de serviço) que estavam aguardando uma sinalização do Ministério da Saúde para credenciamento de leitos, possibilitando que eles tenham certeza de que arcaremos com o custo dos leitos para o tratamento de pacientes de COVID-19. Com isso, teremos ampliação importante. Mas temos de ser realistas: até onde vamos conseguir chegar com ampliação de leitos? Nossa maior dificuldade não é mais conseguir respiradores ou locais para disponibilizar estrutura física, mas, sim, obter recursos humanos para operar esses leitos”, diz o secretário.









“Estamos sempre medindo o que está acontecendo. Precisamos lembrar que os recursos são finitos e as necessidades, ilimitadas. Então, temos de seguir o planejamento”, declara Amaral.





Ele voltou a destacar a necessidade de a população contribuir para que o estado consiga atravessar a pandemia da melhor forma possível. E novamente fez apelo pelos cuidados a serem tomados.





“Não queremos ter um pico (de casos). Então é fundamental que todos entendam que no momento em que estamos subindo a curva, é necessário aumentar o isolamento em todo o estado. Isso é obrigação de cada cidadão, não só do Governo do Estado ou das prefeituras. É importante lembrar isso, pois assim não teremos o pico”, argumenta.





A postura dos mineiros, aliás, é bem avaliada pelo secretário. Para ele, ainda que tenha havido relaxamento nas últimas semanas, se comparado com outros estados e até com outros países, os cidadãos tem seguido as orientações e só precisam retomar os cuidados para não haver explosão de casos do novo coronavírus no estado.