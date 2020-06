INSS retoma perícia médica e outros serviços presenciais em 13 de julho

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)





A publicação detalha ainda os protocolos de segurança que as unidades devem adotar, como controle do fluxo de pessoas e higienização do ambiente - medidas que visam conter a propagação do novo coronavírus.





On-line

A região metropolitana de Belo Horizonte conta com 34 agências - sete delas estão na capital. De acordo com o INSS, em todo o Brasil, há 753 unidades aptas à retomada do funcionamento, total que equivale a 70% da capacidade de atendimento do instituto.





assistência remota foi prorrogada até 10 de julho. As demandas não contempladas na primeira fase da reabertura poderão ser resolvidas a distância, por meio do aplicativo Meu INSS , do site do órgão ou pelo telefone 135. Afoi prorrogada até 10 de julho.

As 182 agências do Instituto Nacional do Seguro Social () de Minas Gerais retomam as atividades presenciais a partir de. A previsão consta em portaria publicada pelo órgão nessa segunda-feira (22), no Diário Oficial da Unidão (DOU).Segundo o documento, o retorno será gradual. Num primeiro momento, os atendimentos vão priorizar serviços que exigem a presença do segurado, tais como, avaliação social, cumprimento de exigência (apresentação de documentos necessários à conclusão de requerimentos), justificação administrativa e reabilitação profissional. Os agendamentos serão liberados na primeira semana de julho.