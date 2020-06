Polícia fecha pontos de jogos de azar em Vespasiano e mais duas cidades

Policiais chegaram aos criminosos depois de denúncia sobre aglomeração de pessoas (foto: Polícia Civil/Divulgação)

Denúncias de aglomeração por causa de jogos de azar levaram os policiais civis de Vespasiano, comandados pelo Delegado Marcel Mendel, a apreender 14 máquinas caça-níqueis, na cidade e em Lagoa Santa e São José da Lapa. Além disso do fechamento de casas de jogo de azar, seis pessoas foram presas em flagrante.

Esse foi o resultado da Operação Lockdown, deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nas três cidades. Além das máquinas, foi apreendida grande quantidade de dinheiro vivo, além de vasto material utilizado pelo jogo do bicho.

“Bloquear estabelecimentos de fachada nos quais se praticam jogos de azar, bem como prevenir a saúde pública, uma vez que nos locais onde foram diagnosticadas as atividades ilícitas havia aglomeração de pessoas, favorecendo o risco de contágio da COVID-19, é o principal objetivo da operação”, disse o delegado.

Todo o material foi encontrado em bares e em um ponto de mototáxi, que eram utilizados para a prática ilegal. As seis pessoas conduzidas em flagrante foram indiciadas por exploração de jogo de azar, infração prevista no artigo 50 da Lei de Contravenções Penais, e passarão por audiência no Juizado Especial Criminal.