Preso em BH integrante de quadrilha nacional de falsificadores

(foto: Divulgação PM)



Ao efetuar a prisão de um homem com vasto material de falsificação, policiais do 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM) começaram a desbaratar uma quadrilha que age nacionalmente. Foram apreendidos papéis de veículos, carteiras de identidade, carteiras de polícia civil, cheques, carteiras de motoristas, cartões de crédito, dinheiro e documentos de retirada de auxílio emergencial do Governo Federal.









Com o falsificador foram encontrados documentos oficiais em branco de carteiras de identidade, de certificados de veículos e carteiras de motoristas. Foram apreendidos ainda muitos cartões de crédito com números de CPF de contas reais, mas com nomes falsos.





O mais impressionante, segundo tenente Inácio, que comandou a operação, foi o fato de que, no material apreendido, foram encontradas folhas de cheques em branco, sem nomes, de quatro bancos nacionais: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Itaú.