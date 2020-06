Homem é preso em Sabará suspeito de estuprar as duas filhas

Segundo a PM, duas meninas deverão ser encaminhadas para um exame de corpo de delito (foto: PM Sabará/arquivo) A Polícia Civil de Sabará investiga uma denúncia de estupro. O acusado é suspeito de ter violentado as duas filhas, ambas com menos de dez anos. O homem está preso. O caso depende ainda da realização de exames nas duas crianças.









Segundo relato da mulher, as meninas foram para a casa dela no sábado, para passar o fim de semana, e deveriam retornar à casa do pai nesta segunda-feira. No sábado e no domingo, tudo transcorreu dentro da maior tranquilidade, mas tudo mudou nesta manhã.





A mãe disse que uma das filhas contou que o pai as levava para o seu quarto e as estuprava. Apavorada, ela decidiu pedir ajuda para a polícia e disse ainda que espera uma providência por parte da Justiça.





As duas meninas deverão ser encaminhadas para um exame de corpo de delito para comprovar se foram ou não estupradas. Somente depois disso é que o inquérito deverá ter prosseguimento.