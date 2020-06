Região Centro-Sul de Belo Horizonte chega a 38 dias sem homicídios

Operações preventivas são apontadas como fundamentais para a queda dos números pela Polícia Militar (foto: Polícia Militar/Divulgação) Policia Militar (BPM) destaca outra estatística positiva para a cidade de Belo Horizonte: são 38 dias sem registro de homicídios na região que abrange as comunidades Morro do Papagaio, Morro das Pedras, Pau Comeu, Cabeça de Porco, Serra, Complexo Alto Vera Cruz e Taquaril. Menos de uma semana depois de registrar a marca de 150 dias sem crimes no Aglomerado Morro das Pedras , o 22º Batalhão de(BPM) destaca outra estatística positiva para a cidade de Belo Horizonte: sãosem registro dena região que abrange as comunidades Morro do Papagaio, Morro das Pedras, Pau Comeu, Cabeça de Porco, Serra, Complexo Alto Vera Cruz e Taquaril.

“A gestão orientada por resultados, aliada à Operação Êxodo, desencadeada durante os fins de semana nos aglomerados, com atuação das equipes GEPAR e Tático Móvel nas atividades preventivas e de repressão qualificada, somadas à inteligência policial, que tem o apoio das unidades especializadas do Comando de Policiamento Especial, em parceria com o Ministério Público e Poder Judiciário, além da prisão sistemática dos principais infratores, foram algumas das estratégias que culminaram na relevante marca histórica”, afirma o comandante.

Nesse período, somente nessas áreas, a PM contabiliza a apreensão de 37 armas de fogo, prisão em flagrante de 481 autores de crimes, apreensão de 96 menores, sendo 15 por determinação da Justiça, e recaptura de 21 foragidos.

Com respeito às drogas, foram apreendidos 8.999 pinos de cocaína, 5.342 barras, buchas e porções de maconha, 4.565 pedras de crack, além de material de refino de drogas.



Também 86 aparelhos celulares roubados foram recuperados e 16 veículos roubados recuperados.