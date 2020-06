Operação policial recaptura condenado por homicídio e roubo na Grande BH

Informações foram divulgadas em coletiva à imprensa (foto: Foto: Reprodução / Mídias digitais PCMG)



A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) conseguiu recapturar um homem, de 35 anos, conhecido como Aquaman, condenado pelos crimes de homicídio e roubo. Em maio de 2019, ele chegou a ser localizado, mas conseguiu fugir da abordagem policial, pulando em uma lagoa. A prisão aconteceu durante a operação "Rei Dos Mares", na última sexta-feira (19), em Contagem.





tem envolvimento com o tráfico de drogas e é investigado por cinco homicídios, além de já ser condenado a mais de 18 anos de reclusão por homicídio e roubo. Segundo a polícia todos os homicídios foram realizados por disputa territorial pelo tráfico. Ainda de acordo com a corporação, o homem fazia parte da "Gangue da rua São Geraldo", antiga "Sala Vip" e é perigoso.





Durante as investigações, a polícia constatou que o suspeito voltou a morar no mesmo condomínio em Contagem, chamado Nosso Rancho, de onde conseguiu fugir da primeira vez e, desde então, vivia em constante alerta caso houvesse a necessidade de uma nova fuga. Lá ele realizava serviços gerais e era jardineiro.





A operação foi realizada estrategicamente para que não houvesse nova chance de fuga do homem. A Polícia chegou ao condomínio em uma van disfarçada e 30 policiais cercaram a imóvel onde o homem residia. Ainda assim, no momento da prisão, ele tentou escapar novamente, mas o local estava cercado por policiais. Com o suspeito foram encontradas três carteiras de habilitação falsas.