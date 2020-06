Recorde no Morro das Pedras: são 150 dias sem registro de homicídios

O Aglomerado Morro das Pedras é considerado um dos mais violentos em BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O Aglomerado, na Região Oeste de Belo Horizonte, é considerado um dos pontos mais violentos da capital mineira. No passado, chegou a ficar conhecido como local de chacinas. Hoje, no entanto, a corporação festeja um recorde, pois a sexta-feira (19) registra 150 dias sem homicídios, segundo o tenente-coronel Fábio Almeida, comandante do 22º BPM.





A violência na região já foi tamanha que levou à criação de um grupo especial de combate à violência dentro da Polícia Militar: o 1º Gepar (Grupo Especial Policiamento Área de Risco), criado em 22 de agosto de 2002, no 22º BPM.

Segundo o tenente-coronel Fábio Almeida, o trabalho da PM em conjunto com a comunidade tem rendido frutos: “Todo o trabalho que é feito lá tem total apoio da comunidade, o que é fundamental para se obter sucesso. São ações dentro da Operação Êxodus, que significa 'não matarás', como na Bíblia”.



Ele diz que alguns aspectos têm de ser salientados, como as estratégias adotadas: ocupação dos principais pontos de tráfico do Aglomerado, realização de blitzen, operações com grupos de incursão, mandados de busca e apreensão do menor infrator, cumprimento mandados de prisão e o Disque Denúncia.



Nesse período de 150 dias sem homicídios, segundo o tenente-coronel, foram efetuadas 181 prisões em flagrante, apreendidas 35 armas de fogo, 54 menores apreendidos, 21 fugitivos capturados, 121 operações de apreensão de drogas, 41 celulares roubados recuperados e nove veículos furtados recuperados.



Ele afirma que a Operação Êxodus vai continuar e o objetivo é ampliar o recorde de 150 dias sem homicídios, assim como reduzir também o tráfico de drogas, roubos e furtos no Morro das Pedras.