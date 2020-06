(foto: PCMG/Divulgação)









"Esse é um do fatos estarrecedores da investigação. Os cinco acusados passaram a ser acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde, assinaram um termo de responsabilidade se comprometendo a cumprir o isolamento social. Porém, nas visitas fiscalizadoras realizadas pela Polícia Militar, não foram encontradas nos locais indicados para a quarentena. Esse é o fato que, para nós, configurou o crime", conta o delegado Ricardo Cesari.





Ainda de acordo com o policial, o inquérito não conseguiu apontar o autor da abertura do caixão ou as motivações do delito. "Tudo indica que se trata de ignorância desses familiares. É bem possível que eles tenham acreditado nas notícias falsas que circulam pela internet, de que as mortes pela COVID-19 são falsas e que há caixões cheios de pedras sendo enterrados", comenta.



Para o crime de infração de medida sanitária, o Código Penal Brasileiro prevê pena de até um ano de prisão, que pode ser convertida em prestação de serviços à comunidade, e pagamento de multa.

Cinco pessoas de, na Região Central de Minas, foram indiciadas nesta quinta-feira (19) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por crime de, previsto no Art. 268 do Código Penal.Segundo a corporação, elas violaram o caixão de uma mulher de 80 anos, que morreu por complicações da, durante o velório. Os acusados são parentes da idosa.