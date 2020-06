Câmera flagra agente penitenciário dando coronhada em homem em BH; veja vídeo

Câmera de segurança flagra agente penitenciário dando coronhada na cabeça de homem em BH. O motivo? Segundo fontes, uma briga de trânsito após uma "fechada".



Na semana passada, a população de Belo Horizonte repercutiu o caso do procurador de Justiça que deu um tiro no pneu de uma moto na Região Centro-Sul da cidade. Nessa quarta-feira (17), novo caso de abuso de autoridade: um agente penitenciário foi flagrado por câmera de segurança dando uma coronhada em um homem.

O vídeo que oteve acesso mostra o policial penal saindo do seu carro, um sedan branco. Ele se dirige até a caminhonete prata estacionada ao lado, e o motorista desse segundo veículo abre a porta com as mãos para o alto.

Neste momento, o servidor público dá uma coronhada na cabeça da vítima. Na sequência, outro golpe com a arma de fogo. Ele ainda acerta um chute no rosto do homem, que estava caído no chão, e o ameaça com a pistola nas mãos.

Segundo fontes ligadas ao sistema prisional informaram à reportagem, o homem que dá as coronhadas é agente penitenciário lotado na Nelson Hungria, presídio de segurança máxima localizado em Contagem, na Grande BH.

A mesma fonte disse que a reação explosiva do agente aconteceu depois de uma briga de trânsito, iniciada após uma "fechada".

Frame de vídeo mostra agente dando coronhada em homem (foto: Reprodução/WhatsApp)

Procurada, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) confirmou a informação de que o homem é servidor do governo.

A pasta esclareceu que um procedimento administrativo foi instaurado pela Corregedoria do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen) para apurar o caso.

A Sejusp, por meio do Depen, reforçou, ainda, "que não compactua com quaisquer desvios de comportamento de seus profissionais".

Polícia

A reportagem também procurou a Polícia Civil para saber se há investigação criminal em curso. A instituição de segurança pública informou que "procederá às devidas apurações após o comparecimento da vítima à Delegacia Adida ao Juizado Especial Criminal".

De acordo com a polícia, conforme a legislação, é necessário que a vítima, no caso do crime de lesão corporal, represente contra seu agressor em uma delegacia.

Caso isso aconteça, a polícia esclarece que vai qualificar o suspeito e realizará exame de corpo de delito.