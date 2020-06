Homem que ameaçou motociclista com uma arma é Procurador de Justiça

(foto: Reprodução/Redes Sociais)

Homem atira contra moto e agride motociclista durante briga de trânsito em BH https://t.co/wUkjtrUp9n pic.twitter.com/kuDCGSirbp %u2014 Estado de Minas (@em_com) June 12, 2020

O homem armado que agrediu um motociclista e disparou no pneu do veículo na última sexta-feira (12), na Avenida Prudente de Morais, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi identificado pela Polícia Militar.Trata-se do Procurador de Justiça Arnaldo Gomes Ribeiro, que é visto no vídeo acima descendo de uma Chevrolet Spin preta com a arma em punho, se aproximando do motociclista identificado como Weleisson para em seguida atirar no pneu da motocicleta e desferir coronhadas nas costas e na cabeça da vítima.Na versão do motociclista, uma obra na via provocou o estreitamento da pista, que fez com que o motorista da Spin “fechasse” sua motocicleta. Weleisson, que estava com a esposa na garupa, relata que conseguiu equilibrar o veículo e bateu no vidro do carro para alertar o motorista. Quando os dois veículos pararam em um semáforo, o motociclista alega que foi ofendido pelo Procurador de Justiça, que em seguida desceu do carro e o agrediu.No mesmo dia, Arnaldo Gomes Ribeiro também registrou uma ocorrência em que narrou sua versão. O Procurador de Justiça relatou que voltava de um hospital junto com a esposa, que se encontrava fragilizada em decorrência de uma recente cirurgia, quando se deparou com um motociclista e seu carona, que por mais de uma vez golpeou a janela direita do carro e pediu para que parasse. O motorista afirma que, com receio de ser um assalto, tentou escapar, mas foi forçado a parar o veículo. Ao sair do automóvel, Arnaldo disse que o garupa desceu da moto e sumiu da sua visão, ao mesmo tempo que o piloto tentava pegar algo dentro da mochila. Para conseguir sair do local, o Procurador alega que atirou no pneu da motocicleta e golpeou o piloto para tirar-lhe a mochila. Ainda no registro da ocorrência, Arnaldo afirma que, deviso a sua função, tem porte de arma, que se encontra legalmente registrada. Ele também comunicou o fato ao Procurador Geral de Justiça, Antônio Sérgio Tonet.