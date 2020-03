Agente penitenciário acusado de série de roubos em BH é preso pela PM

Fato aconteceu na Avenida Menelick Carvalho, no Bairro Flávio Marques Lisboa, no Barreiro (foto: Reprodução/Google Street View)



A Polícia Militar (PM) prendeu na manhã de sexta-feira (28) dois homens acusados de cometer uma série de roubos na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Segundo a corporação, os acusados de 34 e 23 anos usavam uma motocicleta nos assaltos e são suspeitos do cometimento de ao menos 12 crimes semelhantes desde 10 de fevereiro na localidade, segundo a PM. O mais velho atua como agente penitenciário na Nelson Hungria, em Contagem, na Grande BH.





06:00 - 28/05/2019 Agentes penitenciários e detentos denunciam entrega de comida estragada nos presídios





Uma das vítimas registrou um boletim de ocorrência. Diante da recorrência de crimes deste tipo, a corporação afirma ter montado uma operação de cerco e bloqueio no Barreiro para tentar encontrar os suspeitos.





Ao avistar uma das viaturas, a dupla tentou fugir de moto. Durante a perseguição, os acusados se chocaram contra um carro e tiveram que escapar a pé, rumo à mata da Copasa, ainda no Barreiro.





Com apoio do helicóptero Pegasus da PM, a guarnição conseguiu localizar os suspeitos. Ao ser detido, o agente penitenciário disse que estava no local “apenas fumando um brown”, mas não tinha sinais de consumo de maconha, conforme o registro policial.





Uma das vítimas, que teve a bolsa roubada no ponto de ônibus, reconheceu o suspeito. No decorrer dos trabalhos, a polícia checou a situação da moto que eles usavam nos crimes e constatou que o veículo havia sido roubado no Barreiro neste ano.





Com os suspeitos, a PM apreendeu três celulares, uma tonfa (arma branca semelhante a um cassetete) e uma pequena porção de cocaína, além da moto e de um carro.





Eles foram encaminhados para a delegacia de plantão do Barreiro. Segundo uma fonte informou à reportagem, o agente penitenciário já está preso no sistema prisional.





A reportagem tentou contato com Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), responsável pela Nelson Hungria, mas a pasta não respondeu à demanda.