Chegada do inverno pode derrubar as temperaturas na próxima semana; entenda

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) estação mais fria do ano se aproxima e promete chegar derrubando as temperaturas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), já na próxima semana está prevista a chegada de uma nova onda de frio, ainda mais intensa do que as registradas em maio, mês que teve recordes de frio com termômetros na casa dos 10ºC na capital e geadas no Sul do estado. se aproxima e promete chegar derrubando as temperaturas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), já na próxima semana está prevista a chegada de uma nova, ainda mais intensa do que as registradas em maio, mês que teve recordes de frio com termômetros na casa dos 10ºC na capital eno Sul do estado.





SAIBA MAIS 10:21 - 17/06/2020 Trecho da BR-356 em BH é palco frequente de tragédias; relembre acidentes

08:37 - 17/06/2020 Carreta tomba na BR-381, deixa feridos e causa transtornos no trânsito

06:49 - 17/06/2020 Acidente com carreta carregada de cerveja mata uma pessoa e deixa outra ferida na BR-356, em BH inverno começa neste sábado, às 18h44, e segundo o metereologista Cléber Souza a previsão é de que o frio intenso dê as caras já no meio da próxima semana. “Como no outono, nós já tivemos um declínio acentuado na temperatura, e a gente espera que durante o inverno, que é historicamente é uma estação gelada, venham massas de ar frio ainda mais intensas”, explica. começa neste sábado, às 18h44, e segundo o metereologista Cléber Souza a previsão é de que o friodê as caras já no meio da próxima semana. “Como no outono, nós já tivemos um declínio acentuado na temperatura, e a gente espera que durante o inverno, que é historicamente é uma estação gelada, venham massas de ar frio ainda mais intensas”, explica.





Cléber também reforça que o inverno é uma estação mais seca e que por este motivo o tempo deve permanecer estável durante os próximos dias. “Quando passa uma frente fria, a tendência é que em seguida venha uma massa de ar polar o que aumenta a nebulosidade, mas ao que tudo indica não chove.”





Nesta semana, as temperaturas mínimas e máximas tiveram uma queda em boa parte do estado por causa da atuação de uma frente fria de baixa intensidade que está sobre o oceano. A previsão é de que a temperatura mínima fique em torno dos 11ºC em Belo Horizonte e atinja 7ºC no Sul de Minas já nos próximos dias. Na capital, os termômetros não devem passar dos 25ºC nesta quinta e sexta.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeia