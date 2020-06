Carreta tomba na BR-381, deixa feridos e causa transtornos no trânsito

Acidente aconteceu na altura do km 618 no sentido São Paulo (foto: Reprodução/Google Street View) Uma carreta tombou na madrugada desta quarta-feira (17) no km 618 da BR-381, a Fernão Dias, na altura de Oliveira, no Centro-Oeste de Minas. Duas pessoas sofreram ferimentos leves e passam bem.





A pista chegou a ser completamente interrompida no local do acidente. Um pouco mais tarde, a concessionária que administra a via conseguiu liberar o fluxo de veiculos em ao menos uma faixa.

Atualização:



Faixas liberadas e fluxo normalizado no km 618 da BR-381/MG, em Oliveira, sentido São Paulo. https://t.co/P0S87A6XoX %u2014 Arteris Fernão Dias (@Arteris_AFD) June 17, 2020

A carreta, que carregava garrafas de vidro vazias, foi destombada por volta das 8h. O acidente chegou a causar um pequeno incêndio no local.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira