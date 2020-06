Proibido pela mulher de sair, homem ateia fogo em casa

A mulher não queria que o rapaz fosse preso e disse aos militares que em momento algum ele a ameaçou e, que apenas perdeu a cabeça.





Também segundo o boletim de ocorrência, havia risco de a laje do imóvel ceder. Outras casas próximas precisaram ser avaliadas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e militares apagaram as chamas. A perícia esteve no local. O homem foi detido.