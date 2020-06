Em 2020, índice de criminalidade cai na Região Centro-Sul de BH

Tenente-coronel Fábio Almeida, comandante do 22º BPM de BH (foto: Divulgação) “Tivemos, no período de janeiro a maio de 2020, o melhor resultado em termos de redução da criminalidade na área do 22º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que abrange a região Centro-Sul de Belo Horizonte. É o melhor resultado nos 27 anos de existência da companhia.” A frase é do comandante do 22º BPM, tenente-coronel Fábio Almeida.









Com relação ao número de roubos, o melhor resultado tinha sido em 1996, mas os números desse ano são melhores aos daquele ano. A redução em relação a janeiro foi o de 2016. A queda agora é de 81%.





No número de homicídios, a queda nos cinco primeiros meses significa o segundo melhor resultado da história da Companhia. A redução foi de 4% em relação ao mesmo período no ano passado. O ano de 2014 foi o que registrou o maior número. A diminuição foi de 52% em relação àquele ano.





Em relação aos furtos, 2020 apresenta o melhor resultado dos últimos 14 anos. A queda foi de 16% em relação a 2019.





No período de janeiro a maio deste ano, foram apreendidas 210 armas de fogo, o segundo melhor resultado em 27 anos. Foram efetuadas ainda 2.056 prisões, entre conduzidos e apreendidos.





Segundo a PM, foram realizadas 19.230 diligências nos primeiros cinco meses de 2020. Foram recuperados 118 veículos e 383 aparelhos celulares roubados.





“A gestão é focada em resultados, em que a disciplina tática direcionada para a redução criminal, as operações preventivas e de repressão qualificada, a parceria com os demais órgãos do sistema de defesa social, bem como a participação da comunidade na resolução dos problemas e o recobrimento efetuado pelas demais Unidades da PMMG. Essas foram algumas das estratégias implementadas que culminaram nos relevantes resultados apresentados”, disse o tenente-coronel Fábio.