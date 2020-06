COVID-19: barreiras identificam 43 pessoas com sintomas por dia em BH

Cerca de 43 pessoas são paradas por dia pelas barreiras sanitárias, considerando os fins de semana e feriados, quando os equipamentos não funcionam (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Há quase um mês, quem passa por vias movimentadas em BH pode se deparar com uma barreira sanitária, equipamentos distribuídos pelas nove regionais da cidade para identificar pessoas com sintomas da COVID- 19.

Segundo dados da prefeitura, entre 18 de maio e 15 de junho, um intervalo de 28 dias,de infecção pelo novo coronavírus nas barreiras.

Com isso, é possível calcular que cerca de 43 pessoas são direcionadas a unidades de saúde a cada dia. Contudo, vale ressaltar que as barreiras não operam aos fins de semana e feriados, o que puxa essa média ainda mais para cima.

Conforme balanço da prefeitura, foram abordados 221.901 veículos. E avaliadas 439.395 pessoas.

Nesta segunda-feira (15), o balanço mais recente do Executivo municipal, foram encaminhadas 55 pessoas com sintomas entre as 21.581 avaliadas. Cerca de 11 mil veículos foram abordados.

Agentes de saúde, de trânsito e da Guarda Municipal estão espalhados por 18 pontos de fiscalização.

Eles podem para qualquer veículo, com exceção dos oficiais e das ambulâncias.

A abordagem é feita a partir da medição da temperatura corporal das pessoas, bem como aplicação de um questionário para identificar sintomas da doença.