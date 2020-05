PBH confirma instalação das primeiras barreiras sanitárias nesta segunda; veja pontos

Nesta segunda-feira (18), 10 das 18 barreiras sanitárias começarão a funcionar em BH (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)





a partir das 7h. Agentes públicos estarão nos pontos, devidamente autorizados a parar veículos, com intuito de realizar rastreamento clínico, incluindo aferição de temperatura corporal. Os agentes também poderão solicitar o preenchimento de um questionário com dados sobre o histórico de saúde dos indivíduos e possíveis situações em que tenham tido contato com pacientes da COVID-19. De acordo com a PBH, as barreiras devem ser instaladas.





O decreto 17.356, assinado pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD), reforça que o enfrentamento ao coronavírus pede medidas coordenadas para barrar a aceleração da doença e deixar a população segura quanto ao vírus. Segundo consta no texto, "a pessoa cujo rastreamento clínico identifique suspeita de infecção será orientada e encaminhada para unidade de saúde específica, para ser assistida e evitar a possível propagação da doença".





Veículos oficiais do poder público e ambulâncias estão livres da fiscalização. O documento ressalta ainda que não haverá restrições à saída de pessoas e veículos dos limites do território do município. As medidas foram instituídas em caráter compulsório e excepcional, mas não há menção sobre o tempo para o término das abordagens.





Em caso de descumprimento, o decreto diz que a Polícia Militar poderá ser acionada e que o infrator estará sujeito a responsabilização civil e criminal.





Um detalhamento maior da ação será divulgado nesta segunda, às 13h, em entrevista coletiva na prefeitura. Na ocasião, serão esclarecidas informações como as possíveis punições e o que acontece com quem é barrado





Veja onde serão instaladas as 10 primeiras barreiras sanitárias





Avenida Amazonas, próximo ao Viaduto do Anel Rodoviário

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, próximo à Rua Conde Pereira Carneiro

Avenida Civilização, próximo à Rua dos Menezes

Avenida Dom Pedro I, próximo à Rua Bernardo Ferreira da Cruz

Avenida Cristiano Machado, próximo à Rua das Gabirobas

Avenida José Cândido da Silveira, no trecho entre a MG-05 e Rua José Moreira Barbosa

Rua Jornalista Djalma Andrade, próximo à Avenida Dr Marco Paulo Simon Jardim

Avenida Raja Gabáglia, próximo à Rua Parentis

Avenida Nossa Senhora do Carmo, no trecho Belvedere

Rua Haiti, no trecho entre a Avenida Presidente Eurico Dutra e Rua Patagônia

