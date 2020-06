26 mil pessoas foram avaliadas em barreiras sanitárias de BH nessa segunda-feira

Passageiros dos veículos têm temperaturas checadas durante a inspeção (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

(foto: PBH/ Divulgação)

instaladas em Belo Horizonte para controle da propagação do coronavírus detectaram 53 pessoas com sintomas da COVID-19 nessa segunda-feira. De acordo com novo boletim divulgado pela prefeitura, 12.310 carros foram abordados por agentes da Guarda Municipal e da BHTrans para a triagem simples.Ao todo, 26.001 pessoas foram. Os dados são de segunda-feira e divulgados na manhã desta terça.Foram instaladas 12 barreiras em locais estratégicos da capital mineira. A intenção inicial da prefeitura era fixar pelo menosde checagem na cidade. A verificação é feita desde o dia 18 de maio e teve apoio da populaçao A Polícia Militar orientada a acompanhar até as unidades de saúde as pessoas que apresentarem sintomas de COVID-19.Confira os endereços: