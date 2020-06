Ciências Médicas começa reabertura gradual para aulas práticas

(foto: João Rodrigues da Silva Neto - Google Guide ) Faculdade Ciências Médicas começa a partir da semana que vem a abertura gradual e responsável do local para algumas aulas práticas. De acordo com o reitor José Celso Guerra, a abertura é primordial para os alunos, já que por ser uma faculdade de cursos na área da saúde, as aulas práticas são obrigatórias para a graduação. começa a partir da semana que vem a. De acordo com o reitorjá que por ser uma faculdade de cursos na área da saúde, as aulas práticas são obrigatórias para a graduação.





SAIBA MAIS 06:00 - 12/04/2017 Ciências Médicas implanta laboratório onde estudantes tratam robôs

06:00 - 01/04/2017 Hospital Universitário Ciências Médicas amplia área de ortopedia

13:00 - 21/10/2016 PM, Bombeiros, Samu e Ciências Médicas simulam ataque com bomba e feridos Material de limpeza, treinamentos de pessoal para o fluxo de entrada e saída, além da organização para medida de temperatura dos alunos e higienização de salas de aula estão sendo feitas na instituição. O acesso à área comum vai continuar proibido aos alunos. As aulas serão feitas em pequenos grupos, de no máximo 15 pessoas, divididos por turno, manhã, tarde e noite, e cada aluno terá acesso a equipamentos de proteção individual. O reitor explica que o prédio está sendo preparado de forma adequada para receber os alunos.O acesso à área comum vai continuar proibido aos alunos. As aulas serão feitas em pequenos grupos, de no máximo 15 pessoas, divididos por turno, manhã, tarde e noite, e cada aluno terá acesso a





Depois da entrada e saída de turnos, uma nova higienização será feita em todo o prédio. “Assim, quem esteve no curso da manhã, não terá contato com quem esteve no da tarde e da noite”, diz o reitor.





José Celso informa que a instituição está fazendo “tremendo esforço para não prejudicar nenhum aluno”. Ele garante que, apesar da reabertura, os alunos que não se sentirem confortáveis com as aulas presenciais, por participarem do grupo de risco ou terem parentes que possam ser, podem optar por não frequentar as aulas práticas e terem os nomes excluídos das chamadas.



De acordo com o retor, os alunos que optarem por isso vão continuar recebendo o ensino EAD que já está sendo aplicado desde que as medidas de isolamento social foram impostas. Para ter o nome retirado da chamada, o aluno precisa entrar em contato com o professor responsável pelo curso.





Além disso, o reitor diz que foi feita uma assembleia no Sindicato dos Professores, onde 80% do corpo docente foi a favor da volta às aulas práticas.



José Celso ressalta que a reabertura é apenas para aulas que necessitam de laboratórios. As aulas teóricas continuam sendo feitas online.





O reitor pondera ainda que, apesar de algumas resistências, os alunos estão confortáveis com a nova situação.

*A estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz