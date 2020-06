Vaticano anuncia dom Francisco Cota como novo bispo da Diocese de Sete Lagoas

Dom Francisco Cota de Oliveira será empossado em 1° de agosto (foto: Divulgação/Arquidiocese) véspera da festa de Corpus Christi, o Vaticano anunciou na manhã desta quarta-feira (10) o nome do novo bispo da Diocese de Sete Lagoas, na Região Central de Minas. Mineiro de Onça do Pitangui, dom Francisco Cota de Oliveira será empossado em 1° de agosto, quatro dias antes do seu aniversário de 51 anos, para se tornar o sexto bispo da história da diocese. Nada festa de, oanunciou na manhã desta quarta-feira (10) o nome doda, na Região Central de Minas. Mineiro de Onça do Pitangui,será empossado em 1° de agosto, quatro dias antes do seu aniversário de 51 anos, para se tornar o sexto bispo da história da diocese.









Em nota, a Diocese de Sete Lagoas agradeceu a dom Aloísio "por um legado pautado no seu lema episcopal Revestido de profunda misericórdia, um acolhimento caloroso ao povo de Deus, seu empenho para a manutenção do Hospital Nossa Senhora das Graças e também pelas diversas conquistas no âmbito administrativo-pastoral".





Dom Francisco Cota de Oliveira nasceu em 5 de agosto de 1969, sendo o quarto filho entre nove irmãos. Criança, estudou no povoado rural de Colônia, na Escola Estadual da Fazenda do Capão, em Onça do Pitangui, onde, ainda hoje, reside sua família. Completou o ensino fundamental na Escola Estadual Manoel Batista, em Pará de Minas, também na Região Centro-Oeste. Fez o ensino médio no Instituto Sagrado Coração, em Divinópolis. Cursou filosofia na PUC Minas, em Belo Horizonte (1992-1994) e teologia no Instituto Dom João Rezende Costa (1995-1998). Enquanto cursava teologia, foi professor de filosofia e sociologia na Escola Estadual de Azurita, em Mateus Leme (MG). Também fez estágio pastoral na Paróquia São Joaquim, em São Joaquim de Bicas; na Pastoral Vocacional Diocesana; na Comunidade São José de Serra Azul, em Mateus Leme; e na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Itaúna. Foi ordenado sacerdote em 1º de agosto de 1999.





Nos 18 anos de sacerdócio, dom Francisco trabalhou em três paróquias da Diocese de Divinópolis, sendo: de 1999 a 2009, na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Cajuru, de 2010 a 2017, na paróquia de Sant’Ana, em Itaúna, e, a partir do dia 29 de janeiro deste ano, iniciou os trabalhos na Paróquia Nossa Senhora do Pilar, em Pitangui.





Além dos trabalhos paroquiais, dom Francisco sempre colaborou em outras atividades em favor da diocese, pastorais e movimentos. Foi coordenador diocesano da Pastoral da Juventude. Lecionou Iniciação doutrinária (catecismo da Igreja Católica), no Seminário Propedêutico da diocese. Lecionou Iniciação à Lógica, no Curso de Filosofia da Diocese.





É mais: é promotor de Justiça na Causa pela Beatificação do Servo de Deus Padre Libério e foi vigário forâneo, por três mandatos, e membro do Conselho Econômico Diocesano como Ecônomo Adjunto. Em 7 de junho de 2017, foi nomeado bispo titular de Fiorentino e auxiliar de Curitiba. Sua ordenação episcopal ocorreu em 26 de agosto daquele ano.