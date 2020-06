Capotamento deixa dois feridos no Sagrada Família, Região Leste de BH

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Um acidente entre dois veículos no Bairro Sagrada Família, Região Leste de Belo Horizonte, deixou ao menos duas pessoas feridas nesta manhã de sábado. O Corpo de Bombeiros foi acionado por um morador da Rua João Gualberto Filho, onde se deu a colisão entre um Renault Sandero prata e um Volkswagen SpaceFox preto.Segundo a testemunha, o Sandero capotou e provocou uma grande aglomeração de pessoas. No veículo havia uma criança e um adulto, que foram retirados e receberam atendimento do SAMU. Ainda não há informação do estado dessas vítimas, assim como dos ocupantes do SpaceFox, que colidiu contra o muro de uma casa.