Anel Rodoviário e interior: acidentes marcam madrugada em Minas

Carro bateu contra carreta estacionada em São João del-Rei. Motorista está gravemente ferido (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Acidentes marcaram a madrugada do Corpo de Bombeiros em Minas Gerais neste sábado (6). No Anel Rodoviário, por volta das 3h, um táxi capotou próximo ao Bairro Goiânia, Região Nordeste de Belo Horizonte.

De acordo com os bombeiros, o motorista precisou ser socorrido por umaNo local, os militares sinalizaram a rodovia e realizaram o isolamento do local.

Ainda no Anel, carro e moto se envolveram em uma batida na madrugada deste sábado. O acidente aconteceu nas proximidades da Avenida Cristiano Machado, no sentido Contagem. Um homem de 48 anos ficou ferido, com dores no joelho e nas mãos.

A corporação não informou se ele estava no carro ou na moto. Uma viatura do Samu deslocou a vítima ao hospital.

Ainda em Minas Gerais, desta vez em São João del-Rei, na Região Central do estado, um homem de 30 anos ficou gravemente ferido.

Segundo os bombeiros, ele dirigia um Suzuki Vitara e por motivos ainda não explicados bateu contra uma carreta que estava estacionada na Rua Sete de Setembro, no Bairro Matozinhos.

A vítima, segundo a corporação, sofreu um corte na cabeça e apresentava intenso sangramento no local. Os bombeiros informaram que a vítima apresentava várias lesões, pois seu corpo foi projetado contra o painel do carro.

Os militares imobilizaram a vítima e a encaminharam ao Hospital Nossa Senhora das Mercês, em São João del-Rei. O motorista do caminhão se dirigiu ao local para tomar as providências.

Alto Paranaíba

Em Rio Paranaíba, ainda no fim da tarde de sexta, motorista de carreta morreu após bitrem capotar na BR-354 (foto: Divulgação/PMRv)

No fim da tarde de sexta-feira (5), na cidade de Rio Paranaíba, no Alto Paranaíba, uma carreta tombou na altura do Km 301 da BR-354. O motorista, de 33 anos e natural de Divinópolis (Centro-Oeste mineiro), morreu na hora.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o capotamento aconteceu em uma curva acentuada. A suspeita é que o motorista tenha perdido o controle da direção na rodovia.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal de Patos de Minas, ainda no Alto Paranaíba.

O veículo bitrem carregava diferentes produtos, como cama, mesa, alimentos e peças para máquinas, além de 24 mil litros de um produto aspersor de poeira.

Parte desse produto caiu em uma ribanceira de 70 metros, próximo a nascentes do Rio Paranaíba, segundo os bombeiros. Por isso, a corporação acionou o Núcleo de Emergência Ambiental para verificar se o produto era tóxico.