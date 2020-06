Ato pela vida: médicos se manifestam em defesa do SUS e da democracia

Manifestação marcada para domingo, às 10h, na Praça da Estação, seguirá medidas de segurança da OMS (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Médicos e médicas mineiros vão fazer um ato pela vida, no próximo domingo (7), às 10h, na Praça da Estação, em Belo Horizonte. O ato simbólico está sendo organizado pela Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia e a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, e conta com o apoio do Coletivo Alvorada. Entre os manifestantes, estarão profissionais da linha de frente de diversos serviços de saúde públicos e privados de BH, professores universitários e lideranças da categoria.

Defesa do SUS

Homenagem aos 128 médicos brasileiros, bem como aos demais profissionais de saúde, que morreram pela COVID-19, trabalhando na linha de frente para salvar vidas

Cobrança de medidas efetivas das autoridades para que sejam evitadas mortes dos trabalhadores da saúde

Cobrança de EPIs e testes diagnósticos suficientes

Por uma política nacional efetiva e humanizada de enfrentamento à COVID-19, incluindo o apoio financeiro para o máximo de pessoas mais pobres poderem permanecer em isolamento social

Pela revogação da Emenda Constitucional 95, que congelou os gastos com saúde, educação e serviços sociais por 20 anos

Em defesa da Democracia

Fora Bolsonaro

Segundopsiquiatra da Prefeitura de Belo Horizonte e uma das organizadoras do evento, o ato é simbólico e visa alertar para a situação deque oestá vivendo em razão da. “Acho que a gente, como médico, tem de fazer essa. É um ato para marcar a nossa posição diante dessa situação”, afirmaAlém disso, a manifestação luta pelano Brasil. “Também somos. A gente entende que ele não está ajudando, está mais atrapalhando”, completa aA médica explica que será uma. “Não será uma passeata, já que essa forma de manifestação pode aumentar as chances de contágio por facilitar aglomerações. Nosso ato terá todos os cuidados recomendados pela, como máscara, distanciamento de dois metros, e vamos evitar aglomerações”, explica.Além disso, Vera conta que o ato vai contar com faixas para marcar a posição dos médicos na pandemia eserão utilizadas para homenagear os profissionais da área da saúde que morreram porno Brasil.A manifestação pede, principalmente, melhoria nas condições de trabalho dos profissionais da saúde. Até o último dia 3,morreram vítimas da doença em todo o Brasil, segundo o Sindicato dos Médicos de São Paulo. No total,por COVID-19 foram registradas no páis, segundo o COFEN (Conselho Federal de Enfermagem).“As condições de trabalho dos profissionais da saúde estão precárias, com jornadas extenuantes e falta de. O resultado dessa política é que muitos profissionais de saúde já adoeceram e morreram”, afirma a