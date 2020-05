Fhemig seleciona médicos para combate ao coronavírus em Juiz de Fora

Médicos assinarão contrato para prestar serviços durante 90 dias no combate ao COVID-19 (foto: Pixnio)

A Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig) abriu nesta quinta-feira inscrições, por meio do e-mail pss.hrjp@fhemig.mg.gov.br, para contratação de profissionais médicos que trabalharão no combate ao coronavírus no Hospital Regional João Penido, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.



São 12 vagas, para prestação de serviço por período limitado de 90 dias, em jornada de 12 horas semanais, com salário base de R$4.595,02. O prazo para os candidatos se encerra às 15h desta sexta-feira.