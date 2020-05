Cidades do Sul de Minas vão barrar turistas durante feriadão paulista

Ouro Fino é um dos municípios que vão proibir a entrada de visitantes nos próximos dias (foto: Divulgação/Prefeitura de Ouro Fino)

O ‘feriadão’ em São Paulo, que vai desta quarta-feira (20) até domingo (24), podendo ser esticado até segunda (25), deixa em alerta prefeitos de cidades do Sul de Minas. Eles temem que, apesar da recomendação para que as pessoas fiquem em casa, para evitar a expansão da COVID-19, a região seja escolhida como destino de muitos paulistanos. Para evitar essa movimentação, cidades mais próximas da divisa com o estado de São Paulo adotaram medidas contra a entrada de visitantes nos próximos dias. até domingo (24), podendo ser esticado até segunda (25), deixa em alerta prefeitos de cidades do Sul de Minas. Eles temem que, apesar da recomendação para que as pessoas fiquem em casa, para evitar a expansão da COVID-19, a região seja escolhida como destino de muitos paulistanos. Para evitar essa movimentação, cidades maisadotaram medidas contra a entrada de visitantes nos próximos dias.

A sexta-feira (22) será ponto facultativo. E a segunda (25) ainda poderá ser declarada feriado estadual de 9 de julho (Dia da Revolução Constitucionalista), caso a assembleia aprove a proposta enviada pelo governador João Doria (PSDB).



Para impedirem a entrada de visitantes, os prefeitos decidiram fechar acessos secundários com areia, terra, manilhas, entre outros obstáculos, e instalaram barreias sanitárias nas entradas principais das cidades, onde os motoristas serão abordados e quem estiver em veículos com placas de outro lugar será barrado.





Em Poços de Caldas, a prefeitura intensificou a fiscalização nas barreiras sanitárias e instalou barreiras físicas em outros acessos. A determinação é impedir a entrada de veículos com placas de fora do município.



Poços é a principal cidade turística da região que fica na divisa com o estado de São Paulo, com suas fontes de água termais e belas praças.





Em Extrema, primeira cidade mineira para quem vem de São Paulo pela Fernão Dias (BR-381), também foi decretada a proibição de entrada e circulação de veículos com placas de outra localidade. A medida, que também vale para ônibus e vans de turismo, entrou em vigou às 5h desta quarta e vale até as 6h de terça-feira (26).

Circuito das Malhas restringe acesso

Com o início da temporada de frio, o Circuito das Malhas e dos Pijamas se prepara para evitar o indesejável coronavírus.





Em Ouro Fino, cidade que faz parte do circuito turístico, a decisão é impedir a entrada dos visitantes. “Agora não é o momento de visitantes ou turistas na nossa cidade, e nem em um outro lugar. Minha preocupação é garantir a segurança e principalmente a saúde de nossos munícipes, por isso, não vamos permitir que pessoas de outras cidades venham a Ouro Fino. O momento é de isolamento e distanciamento social”, explicou o prefeito Maurício Lemes de Carvalho.





Em Borda da Mata, também no Circuito das Malhas, a prefeitura anunciou a instalação de cinco barreiras sanitárias para monitorar a entrada dos visitantes partir desta quarta-feira. As barreiras vão contar com o apoio da Polícia Militar e serão colocadas nos dois portais de entrada pela Rodovia MG-290, para quem chega por Pouso Alegre e para quem vem de Ouro Fino, além de três acessos.





“As barreiras têm o objetivo de orientar, conscientizar e monitorar sinais de saúde e, dessa forma, evitar a expansão do vírus. Caso a equipe de saúde detecte sinais suspeitos, como temperatura acima de 37,8°C, a pessoa receberá uma carta de encaminhamento para uma unidade médica da sua cidade de origem”, explica a secretária de Saúde Rosaly Esther.

Em Jacutinga, maior polo de produção e comercialização de malharias de Minas Gerais e também a primeira cidade mineira para quem chega de São Paulo pela Região de Campinas, pela MG-290, a prefeitura já havia anunciado, na semana passada, medidas para barrar a entrada de turistas e visitantes após os primeiros casos de COVID-19 na cidade.





Porém, após nova reunião com a associação comercial, a administração municipal decidiu implementar as ações preventivas nas barreiras sanitárias, não impedindo a passagem de vans e ônibus do turismo de compras, como anunciado anteriormente.

