Pandemia: MG fica em 11º em ranking da transparência, diz estudo

Da mesma forma como as aglomerações favorecem o alastramento do novo coronavírus, altos investimentos públicos e contratações emergenciais, urgentes na pandemia, podem favorecer a corrupção. Por isso, a Transparência Internacional lança nesta quinta-feira (21/5) um ranking para observar se estados e capitais estão atentos a boas práticas na divulgação de informações sobre essa resposta à COVID-19. Na primeira avaliação, Minas Gerais aparece entre os estados que tiveram esse nível de transparência considerado "bom". Belo Horizonte surge entre capitais com transparência "regular".



O Ranking avalia como os portais de 26 governos estaduais, do Distrito Federal e de 26 capitais trazem informações sobre contratações emergenciais de forma fácil e ágil. O resultado é uma pontuação de 0 a 100 em que os mais transparentes são aqueles que mais se aproximam da nota máxima. Na avaliação, Minas teve 62 pontos e ficou classificado como "bom".





BH foi classificada como 48,8. De todas as capitais e estados,foi a que apresentou pior resultado, com nível de transparência considerado "", na metodologia utilizada.destacam-se entre as unidades federativas com nível de transparência avaliado como "".são as capitais brasileiras também com nível "ótimo".são destaques negativos entre os estados, com uma transparência avaliada como "ruim".O guia de Recomendações para Transparência de Contratações Emergenciais em Resposta à COVID-19, produzido pela Transparência Internacional e o Tribunal de Contas da União (TCU) forma a base para os critérios de avaliação. De acordo com a organização, as administrações públicas avaliadas receberam as orientações e foram notificadas de que suas práticas de transparência passariam a ser avaliadas periodicamente."A princípio, os dados do ranking serão atualizados mensalmente. Esta periodicidade poderá ser alterada em função da evolução mensurada e de outras mudanças no cenário nacional de enfrentamento à COVID-19", diz Bruno Brandão, diretor executivo da Transparência Internacional no Brasil.A organização informou que os resultados preliminares foram apresentados aos responsáveis pelos órgãos de controle interno de todos os estados, DF e municípios, como oportunidade para melhorias e pedidos de esclarecimento ou correção.– sobre as medidas de enfrentamento em emergência de saúde pública com a pandemia do coronavírus – já exige transparência das chamadas. Para montar o ranking, a Transparência Internacional considerou, além da publicação de dados em portais oficiais, a forma como esses dados estão disponíveis.Critérios objetivos consideram se a divulgação ocorre de forma clara, fácil e acessível. Por esse conceito, não basta disponibilizar informações na internet se elas se encontram, por exemplo, dispersas, incompletas e, principalmente, escondidas em páginas com pouca visibilidade.Além da "transparência ativa", o ranking avalia o quanto os entes públicos se esforçam para criar canais para escutar a sociedade neste momento excepcional. Dessa forma, avaliaram-se os canais para recebimento de denúncias e de pedidos de acesso à informação.