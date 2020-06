Denúncia anônima leva à prisão de homem que estuprava enteada

Homem foi preso em flagrantes e levado para o presídio da cidade (foto: Google Street View/Reprodução)

Em, mais um caso de violência à mulher, que incluía abuso sexual, foi esclarecido graças a uma. Um homem, de 33 anos, foi preso em flagrante por, uma adolescente de 16 anos.O homem levado à Delegacia de Plantão e, depois de registrado o flagrante, foi transferido para o presídio da cidade.Segundo relato dos policiais militares, depois de um telefonema anônimo, na noite de quarta-feira. uma viatura seguiu para a casa do homem. Lá dentro, os policiais encontraram a adolescente seminua.Eles levaram o homem para outro cômodo e depois que a adolescente se vestiu, ela relatou aos policiais que havia dois anos que era estuprada, algumas vezes com atos de violência.No depoimento, a vítima contou que o homem se aproveitava sempre que a mãe dela saía de casa – na noite de quarta, a mulher havia ido fazer compras no Centro da cidade.acrescentou que o homem lhe dava presentes, dinheiro e até celular para que não contasse à mãe sobre o relacionamento. Duas das provas coletada pelos policiais foram os celulares dos envolvidos. Nele, uma mensagem do homem para a menina, dizendo que iria chegar de viagem e que queria encontrá-la acordada. A adolescente não respondeu.Na tentativa de se defender, o homem disse que o relacionamento era consentido, e que começara há seis meses apenas, quando a vítima pediu-lhe um conselho sobre o ex-namorado, com quem mantinha um relacionamento sexual. A menina queria saber se deveria reatar o namoro. A partir daí, segundo ele, os dois começaram a se relacionar.