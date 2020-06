Homem suspeito de causar acidente para matar a ex é preso em Nova Lima

(foto: PCMG/Reprodução) investigação que culminou na prisão de um homem, de 31 anos, suspeito de provocar um acidente com o intuito de matar a ex-companheira. Ele confessou o crime e confirmou as suspeitas da polícia de que a motivação teria sido uma suposta traição. A Polícia Civil de Minas Gerais divulgou, na manhã desta quinta-feira, detalhes sobre aque culminou nade um homem, de 31 anos, suspeito deumcom o intuito de matar a. Ele confessou o crime e confirmou as suspeitas da polícia de que a motivação teria sido uma suposta

O homem foi preso nessa quarta-feira (3). Ele não reagiu à prisão e, segundo os policiais demonstrou frieza ao ser detido. O fato ocorreu no início de fevereiro deste ano, na BR-040, em Nova Lima, na Grande BH, após o trevo que dá acesso a Ouro Preto.





De acordo com as investigações, o suspeito tinha um relacionamento com a vítima há cerca de três anos. Ao longo do tempo, a relação se tornou conflituosa, já que o autor era muito ciumento e desconfiava de uma traição. Ele passou a vasculhar o celular da vítima e confirmou o fato. Ao descobrir que o então companheiro estava espionando seu celular, ela decidiu terminar o relacionamento em janeiro, deixando a casa onde moravam.

O Delegado Regional em Nova Lima, Thiago Rocha Ferreira, responsável pelo caso, explica que inconformado com o término e com a traição, o suspeito passou a elaborar um plano com o intuito de praticar o feminicídio e garantir sua impunidade.





"Todo esse contexto de ciúme passa a ser um contexto de ódio, onde ele começa a nutrir uma vontade de se vingar daquela situação que ele estava passando. Então ele passa a premeditar, planejar, arquitetar como ele iria ceifar a vida da vítima", explicou.





O suspeito chegou a cogitar comprar uma arma de fogo, no entanto, decidiu que a melhor forma de cometer o crime seria provocando um acidente. Para atrair a vítima, o homem à convidou para ir ao aniversário do irmão dele.





Com um certo desconforto, a mulher aceitou o convite e na data combinada o ex-companheiro foi buscá-la em seu local de trabalho. Ainda com receio, já que a vítima sabia que o homem alimentava por ela um ciume possessivo, ela ofereceu uma carona a uma amiga que terminava o expediente no mesmo horário. No caminho, a amiga pediu para desembarcar em um ponto de ônibus.



O casal então seguiu rumo ao aniversário. Durante o trajeto, suspeito iniciou uma discussão. Ele jogou o telefone da mulher pela janela do carro e começou a trafegar na contramão no sentido Rio de Janeiro. Ao perceber a aproximação de um caminhão, ele não desviou o carro, não piscou o farol e pouco antes da colisão frontal, virou o volante para que o veículo pudesse atingir a lateral do carro.

A vítima morreu na hora. O suspeito saiu caminhando e abandonou o veículo e o corpo da ex-companheira no local. Ele chegou a ser hospitalizado, mas sobreviveu sem qualquer sequela. A mulher deixa dois filhos de uma outra relação.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.