Nas redes sociais, movimentos contra o racismo se mobilizam para novas manifestações em BH

Na última segunda-feira (1), manifestantes já haviam ocupado a Praça Sete, em Belo Horizonte (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A press) Pela internet, artistas, membros de movimentos sociais, ativistas do movimento negro e estudantes já articulam uma nova manifestação em Belo Horizonte pela democracia e contra o racismo. Publicações se espalham pelas redes e convocam para o protesto agendado para este domingo (7), às 15h na Praça Sete de Setembro, no centro da capital.





Facebook, um polícia nas favelas, violência essa que é historicamente direcionada ao nosso povo preto, contra o estado genocida que cumpre seu plano cruel de ceifar a vida de pessoas pretas, contra todos os dedos que apertaram os gatilhos que tiraram a vida de nossos irmãos e irmãs”, diz trecho publicado na página.



No, um evento chamado “Vidas Pretas Importam” convida usuários da rede social para o ato que se diz “contra a violência danas favelas, violência essa que é historicamente direcionada ao nosso povo preto, contra o estado genocida que cumpre seu plano cruel de ceifar a vida de pessoas pretas, contra todos os dedos que apertaram os gatilhos que tiraram a vida de nossos irmãos e irmãs”, diz trechona página.



Já no twitter, um post faz o chamamento de pessoas para o “Ato Antifascista Belo Horizonte”, previsto para a mesma data, horário e local. “Leve seu cartaz, use roupas de cor neutra ou pretas, cubra tatuagens, prenda o cabelo, use máscara, leve álcool em gel, use a sua voz, tenha força”. Veja algumas postagens:



Os protestos vêm ocorrendo em meio à pandemia do novo coronavírus. Nas postagens publicadas é grande a preocupação quanto a possibilidade de propagação da doença durante os atos. Os textos alertam para que pessoas que fazem parte do grupo de risco fiquem em casa e não participem dos protestos e, que todos os manifestantes usem máscaras e tentem manter o distanciamento mínimo.