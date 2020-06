Praça Sete: BH tem manifestação pela democracia e contra o racismo

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A press) Inspirados pelas manifestações que estão acontecendo em diversos países após a morte de George Floyd, homem preto asfixiado por um policial branco nos Estados Unidos, manifestantes ocuparam a Praça Sete, em Belo Horizonte, nesta segunda-feira (1). Evocando palavras de ordem, o movimento antifascista e antirracista clama pelo reforço da democracia e pelo fim do racismo estrutural. homem preto asfixiado por um policial branco nos Estados Unidos,nesta segunda-feira (1). Evocando palavras de ordem, o movimentoclama pelo reforço da

Por conta da pandemia do novo coronavírus, os manifestantes usavam máscaras e eram orientados a manter distanciamento mínimo.

Os músicos Djonga, Hot e Oreia e Marcelo Tofani participaram do ato na Praça Sete (foto: Reprodução/Instagram)

O rapper Djonga, um dos nomes mais influentes no rap brasileiro na atualidade, esteve na manifestação. Pelo Instagram, o cantor convocou seus seguidores. “Eu tô aqui. Cada um faz suas escolhas. Quem é de vir, vem”, compartilhou nos stories. O mineiro é famoso pelas fortes críticas sociais nas letras de suas composições. Entre elas, a maior pauta: o racismo estrutural na sociedade.





Os músicos Hot e Oreia também compartilharam imagens na manifestação. “Aí, BH, estamos na Praça Sete. Venham aqui para trocar uma ideia. Vamos organizar. Cadê vocês BH? Estamos esperando”, afirmou o rapper Oreia.





Marcelo Tofani, músico da banda Rosa Neon, também esteve na Praça Sete. Pelo Instagram, o músico compartilhou palavras de ordem contra o presidente da república, Jair Bolsonaro (sem partido).





Na tarde do último domingo (31), torcedores de clubes rivais, como Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, se reuniram na Avenida Paulista, em um protesto com gritos pela “Democracia”. Os organizadores afirmaram que o protesto era antifascista e pró-democracia. O movimento chamou a atenção nas redes sociais após confronto com a polícia. Diversas imagens em apoio a causa foram compartilhadas.



Nesta segunda-feira, as redes sociais foram invadidas por diversas postagens a favor do movimento antifascista. Anônimos e famosos se uniram no posicionamento contra o fascismo. As imagens compartilhadas variam de acordo com a identificação pessoal de cada internauta. Todas, no entanto, seguem o modelo do símbolo ativista "Antifa", grupo que surgiu na Alemanha, nos anos 1930.

O movimento “Antifa” é uma organização de grupos de esquerda, que tem como principal característica fazer oposição ao fascismo por quaisquer meios necessários. O seu foco declarado é lutar contra a extrema-direita e contra movimentos racistas, xenófobos e supremacistas brancos diretamente.





George Floyd

A morte de um homem negro em Minneapolis, nos Estados Unidos, causou uma onda de indignação depois da divulgação das imagens, onde é possível ver um policial branco ajoelhado sobre o pescoço do detido. George Floyd foi morto asfixiado pelo peso do policial sobre ele.



Nas imagens feitas na última segunda-feira (25), o homem, de 40 anos, reclama diversas vezes: “não consigo respirar”.



Tomados pelo sentimento de justiça, milhares de americanos saíram nas ruas para se manifestar contra o abuso da polícia e o racismo estrutural. Esta segunda-feira completa uma semana de manifestações em vários países.

