Atingido por golpes de faca, homem é socorrido com vísceras expostas em BH

Fato aconteceu na Rua Frei Luiz de Ravena, no Ribeiro de Abreu (foto: Reprodução/Google Street View) 30 anos foi esfaqueado na noite dessa terça-feira na Rua Frei Luiz de Ravena, no Bairro Ribeiro de Abreu, Região Nordeste de Belo Horizonte. O rapaz ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao Hospital Risoleta Tolentino Neves, na Região Norte da capital mineira, com as vísceras expostas. Um homem defoi esfaqueado na noite dessa terça-feira na, no. O rapaz ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao, nada capital mineira, com as vísceras expostas.









Testemunhas informaram que o homem estaria conversando com uma mulher na rua, quando um outro rapaz chegou de carro e o parou. Ele desceu e já atingiu a vítima, com golpes de faca no abdômen e na região lombar. Depois, o autor teria entrado no veículo e fugido no sentido bairro.





A PM fez uma ronda, mas não encontrou o suspeito e nem evidências do crime. A corporação informou que a vítima estaria confusa e alcoolizada, além de não saber dizer onde encontrava a mulher que conversava. Um cunhado disse que ele saiu da casa da esposa iria para a residência da mãe.





A vítima tem ficha limpa, mas já sofreu com tentativa de homicídio em dezembro de 2012. A causa nem a origem foram divulgadas. Ela foi submetida a cirurgia e segue internada no Risoleta Neves. A Polícia Civil vai dar sequência às investigações.