Em BH, motoqueiro fura blitz, atropela policial e foge

Ordem de parada não foi obedecida pelo motociclista (foto: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal)

Um motociclista atropelou um policial de 47 anos na noite dessa terça-feira depois de não obedecer uma ordem de parada durante uma blitz de trânsito na Avenida Antônio Francisco Lisboa, no Bairro Confisco, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. O rapaz fugiu e ainda não foi encontrado pela Polícia Militar.









O motoqueiro desobedeceu a ordem de parada e acelerou a moto contra o policial de 47 anos. Ele conseguiu se esquivar do atropelamento, mas tentou parar o suspeito usando uma das mãos, e acabou sendo jogado ao chão.





O policial atingido fraturou a mão esquerda. Ele precisou de atendimento e foi socorrido, encaminhado ao Hospital Militar, no Bairro Santa Efigênia, Região Leste de BH. O homem vai precisar passar por uma cirurgia no local.





Já o outro militar não teve maiores ferimentos. O motoqueiro conseguiu dar a meia volta e fugiu no sentido do Bairro Tijuca. A polícia recebeu uma denúncia de que uma moto das mesmas características estaria em uma casa desse bairro, mas não encontrou nenhum suspeito no local.





A PM segue em busca do piloto dessa moto. A blitz foi encerrada após o motoqueiro furá-la. Fugir de blitz de trânsito é infração, com multa e até suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).