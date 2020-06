Coronavírus: Hospital da Baleia inaugura nova ala com 34 leitos

deinaugurou umacomdestinados a pacientes comou com suspeita da doença. A reforma foipela, que doou mão de obra e toda a estrutura para a criação do novo espaço. O hospital atende, majoritariamente, pacientes doe busca seàs necessidades exigidas pela

A ala fica no terceiro andar da unidade Maria Ambrosina e seráoficialmente nesta(4). De acordo com a assessora médica do hospital, Carolina Mourão, com o novo espaço a instituiçãosua capacidade para mais dede internação. “Considerando pacientes com a nova doença, queuma média de 7 dias de internação por paciente, podemos dizer que cada um desses leitosem torno de 4 pacientes por mês. Essa obra aumenta muito a nossa capacidade de atendimento. São 145 pacientes a mais por mês”,a médica.