Coronavírus: Secretaria de Saúde confirma primeiro caso em Luz

Foi confirmado no boletim epidemiológico diário , da manhã desta terça-feira (2), divulgado pela(SES-MG), o primeiro caso de paciente com o(Sars-Cov-2) em, Região Oeste do estado. O registro já havia sido atestado pelaem 25 de maio. Por não apresentar mais sintomas da doença e ter cumprido o isolamento domiciliar imposto pela Secretaria de Saúde até essa segunda-feira (1º), a mulher, de 44 anos, já está liberada.

De acordo com a secretária municipal de Saúde,, a paciente deu entrada no Hospital Senhora Aparecida, em 17 de maio e realizou o primeiro exame comprobatório em 19 do mesmo mês. O resultado do teste de, divulgado no mesmo dia, confirmou a infecção pelo coronavírus.