Após aumento de casos no Vale do Aço, Ipatinga fecha comércio não essencial

Atualmente, segundo a Prefeitura de Ipatinga, o comércio não essencial funciona com expediente limitado a três dias por semana (segunda, quarta e sexta) de 12h às 18h. A decisão para fechar os estabelecimentos do tipo é para evitar um ‘lockdown’ na cidade.





Ipatinga já ultrapassou e muito a taxa máxima para adoção dessa medida. Porém, entendemos que optar por esse confinamento total poderia significar a eliminação completa dos CNPJ. Sabemos que a culpa dos números na cidade não é do comércio, mas acontece que ele acaba sendo um atrativo para aglomerações", disse o prefeito Nardyello Lopes. "Hoje, o número de infectados em Ipatinga já representa uma relação de 1.030 para cada milhão de habitantes, e para o município aderir ao 'lockdown' bastaria que o quantitativo fosse acima de 750 para um milhão.





Entre os comércios essenciais, estão bares e restaurantes. Estes poderão funcionar como delivery, sendo permitido, também, que o cliente busque os pedidos nos locais. Contudo, Ipatinga segue o decreto federal que classifica academias como serviços essenciais.





Uma reunião com prefeitos das 13 cidades da microrregião de saúde está agendada para esta manhã. A intenção, de acordo com a Prefeitura de Ipatinga, é criar um protocolo de segurança uniforme para combater a pandemia do coronavírus. Nessa segunda, o Estado de Minas mostrou ações de alguns prefeitos para combater a proliferação da COVID-19 no interior de Minas. A cidade de São João do Oriente, também no Vale do Aço, por exemplo, vai contratar mais médicos para evitar que pacientes do município se desloquem para hospitais de Ipatinga e Caratinga.





De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Ipatinga, a cidade possui 295 pacientes infectados pela COVID-19. Quatro pessoas já perderam a vida por causa da doença no município.





Além do fechamento do comércio não essencial, a prefeitura anunciou a instalação de quatro barreiras sanitárias em Ipatinga a partir de quinta. Equipes farão a medição de temperatura e condições de saúde de pessoas que forem de outras cidades e que precisem ir ao município.





Uma nova reunião do Comitê Gestor de Crise está agendada para o dia 10 de junho para reavaliar a situação em Ipatinga.

A cidade de Ipatinga anunciou, nessa segunda-feira, após reunião do Comitê Gestor de Crise, o fechamento do comércio não essencial no município por 15 dias. A decisão foi tomada após um aumento considerável de casos confirmados de COVID-19 na região do Vale do Aço. Um decreto sobre a volta do rigor no isolamento social será publicado ainda nesta terça.