COVID-19: veja o risco de contaminação ao transitar na Grande BH

Controle dos acessos a Santa Luzia, um dos corredores melhor acompanhados, com barreiras no Belvedere, Santa Lúcia e Sion (foto: Edésio Ferreira/D.A Press- 21/5/20)







Corredores de acesso a municípios com grande proporção de casos da COVID-19 na Grande Belo Horizonte ainda não tiveram barreiras sanitárias erguidas pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), que já abriu 11 de 18 frentes previstas de bloqueio viário contra o novo coronavírus (Sars-CoV-2). De acordo com levantamento feito pela reportagem do Estado de Minas, avaliando as estradas, rodovias e avenidas que levam a essas cidades e a taxa média de pessoas contaminadas por 100 mil habitantes, há rotas de ligação preocupantes, como as BRs-040 e 356 e a MG-040.





Essas vias estão, por enquanto, desguarnecidas, embora apresentem alta proporção de infecções para o tamanho da população – as taxas foram obtidas com base em números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Significa imaginar que nesses locais seria mais fácil encontrar um doente, o que amplia a possibilidade de contaminação em deslocamentos intermunicipais (veja o mapa). Outros setores que fazem a ligação de BH ao seu entorno, como a MG-030 (em direção a Nova Lima, Raposos e Rio Acima), que é o mais crítico; e a MG-010 (no sentido Baldim, Confins, Jaboticatubas, Lagoa Santa, Santa Luzia e Vespasiano), estão, de fato, cobertos.





O levantamento identificou uma distorção de dados na MG-020, que seria de contaminação irrisória. Contudo, esse corredor ganhou destaque, uma vez que Jaboticatubas apresentou taxa muito acima do normal devido ao fato de que uma empreiteira de outra cidade ter verificado 63 funcionários infectados, elevando a taxa desse município a 467 doentes por 100 mil habitanttes. A proporção supera Nova Lima, que conta com 160 por 100 mil, no segundo lugar.





Considerando-se essa ponderação na pesquisa, o principal vetor de ingresso de pessoas em BH vindas de áreas com grande contaminação é o mais bem cercado. Trata-se das rodovias BRs 356 e 040 e a MG-030, que permitem o tráfego de Nova Lima, Brumadinho, Raposos e Rio Acima com BH. Os acessos à Região Centro-Sul foram bem cercados, mas o ingresso de viajantes das rodovias federais permite uma rota pelo Anel Rodoviário, onde se pode rodar livremente e acessar qualquer outra área da capital, desde que não se entre na Avenida Juscelino Kubitschek, num dos caminhos para o Centro, que conta com outra barreira.





A taxa de doentes por 100 mil habitantes da capital mineira é 35,3% menor (de 64,8 por 100 mil habitantes) quando comparada ao índice dessa região, que chega a 100,04. A MG-30 e a MG-010 tiveram praticamente todos os seus principais acessos controlados, com quatro bloqueios nos bairros Belvedere, Santa Lúcia e Sion, no caso da MG-030; e na Vila Suzana e no Bairro Santa Branca, em relação à MG-010. Esse corredor é a segunda área de acesso a BH com maior taxa de infecções pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), registrando taxa de 88,1 doentes por 100 mil habitantes. A MG-030 apresenta proporção de 66,8 por 100 mil.

O que mais tem puxado esses números, no caso das BRs 040 e 356 e a MG-030 é a situação de Nova Lima, o segundo município da Grande BH com a maior taxa de contaminação, com 160 casos por 100 mil habitantes dentro dos parâmetros do levantamento da reportagem. Nas ruas do Centro e de condomínios, o EM flagrou aglomerações de pessoas sem máscaras de proteção, sobretudo em obras da construção civil e no comércio local, mas também foram vistos fiscais combatendo irregularidades. Devido a esses índices críticos e à carência de leitos, o município teve a flexibilização de seu comércio suspensa pela Justiça na semana passada.













Controles O levantamento feito pelo’ EM mostra outra situação que destoa na Grande BH, com a preocupante contaminação proporcional do acesso pela MG-040, que chega a BH pelo Barreiro, por meio da Via do Minério, e que pode se alastrar por dentro da Região Oeste sem qualquer impedimento sanitário. A taxa média de doentes dessa região é de 47,6 casos por 100 mil habitantes, puxada por municípios de pequena população, como Mário Campos (116,76), Itatiaiuçu (71,77), Brumadinho (39,89) e Itaguara (29,9). Nesse corredor, também são flagrantes as aglomerações de pessoas sem máscaras, a maioria gente simples em seus afazeres corriqueiros, mas que correm riscos e os propagam por falta de proteção.

As barreiras sanitárias em BH foram anunciadas como medidas de controle por amostragem e sua implantação começou em 18 maio. O funcionamento ocorre no período de segunda a sexta-feira (exceto feriados), entre as 7h e as 19h. Foram instituídas por meio do Decreto Municipal 17.356, de 14 maio de 2020. Participam da seleção de veículos, testagem de motoristas e manejo do tráfego policiais militares, agentes da BHtrans e da epidemiologia municipal. Ao serem parados, os motoristas são indagados se mantiveram proximidade com pessoas que têm suspeita de contaminação, têm a temperatura medida e caso apresentem sintomas são direcionados a unidades de saúde.

Os pontos de inspeção sanitária aparecem em outros locais que ligam a capital a regiões com pequena proporção populacional doente na Grande BH. Na Avenida Amazonas, que conduz o tráfego às rodovias BR-381 (Fernão Dias), com uma taxa de 43 doentes por 100 mil habitantes impulsionada por Contagem e Betim, e BR-262 (Triângulo), com proporção de 18,8. Na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, a moderação influi grandemente na BR-040 (sentido Brasília) e na MG-808, com taxa média de 20,3 casos confirmados. As barreiras a Norte e Leste são as que cercam áreas de menor número de casos na Grande BH.