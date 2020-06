Funerária indeniza filhos de falecido em R$30 mil por vender túmulo onde pai estava sepultado

Jazigo que já tinha dono estava sendo vendido, sem autorização, por funerária (foto: Pixabay/Reprodução) irmãos serão indenizados por uma funerária que comercializou, sem autorização, o túmulo onde o pai estava sepultado. O caso aconteceu em Poços de Caldas, na Região Sul de Minas, e foi divulgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), nesta segunda-feira, 1º de junho. Trêsserãopor umaque, sem autorização, o túmulo onde o pai estava. O caso aconteceu em, na Região Sul de Minas, e foi divulgado pelo, nesta segunda-feira, 1º de junho.









Os familiares do falecido recorreram ao TJMG pedindo o aumento do valor da indenização por danos morais. “O relator do recurso, desembargador Marcos Henrique Caldeira Brant reforçou que o valor deve respeitar o princípio da proporcionalidade e a condição financeira das partes. Além disso, deve ser capaz de punir o erro e compensar os prejuízos causados”, informou o Tribunal de Justiça.





Após análise, a indenização foi fixada em R$10 mil para cada filho, totalizando um valor de R$ 30 mil.