Vizinhos idosos brigam, e um deles morre a facadas em BH; irmão da vítima fala em racismo

Luta que culminou em uma morte aconteceu na Rua Luiz Lemos Pedrosa, no Tirol (foto: Reprodução/Google Street View) Uma briga entre vizinhos terminou em uma morte a facadas na noite desse domingo no Bairro Tirol, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Os dois homens, idosos de 65 e 62 anos, teriam uma "rixa" antiga, fato confirmado por algumas testemunhas. O irmão da vítima disse à Polícia Militar que a motivação para a morte seria racismo. O boletim de ocorrência não informa cor nem raça dos dois envolvidos.









A luta corporal teve início. O suspeito teria conseguido desarmar a vítima e continuado com golpes de faca. Ele percebeu que o vizinho não reagia mais, tomou o bastão e saiu do local, alegando medo de ser linchado. Enquanto isso, seu carro foi apedrejado.

A PM foi acionada por populares e outros vizinhos que notaram a movimentação intensa. Os militares encontraram o suspeito não muito distante do local da briga. Ele estava com a faca, com o bastão e com a roupa suja de sangue. O idoso, que estava sendo guardado pelo filho, foi preso em flagrante.





Com o suspeito, além das armas brancas, foi encontrado um celular e R$ 1.237 em dinheiro. Primeiramente, ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Barreiro, pois estava com uma lesão no cotovelo. Depois, ele foi levado à 3ª Delegacia de Polícia Civil, também no Barreiro.