Abraços virtuais são projetados em prédio do Centro de BH

Projeção foi realizada na Região Central de BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)

"Abraço grátis". Placas com frases como essa eram comuns em vários pontos do Centro de Belo Horizonte antes da pandemia de coronavírus. No entanto, com o isolamento social e as restrições de contatos para evitar o contágio, essas cenas desapareceram e ainda não se sabe quando voltarão. Enquanto isso, para tornar o gesto carinhoso um pouco mais acessível, um laboratório brasileiro vem projetando abraços virtuais em fachadas de prédios da capital mineira. A iniciativa começou na última sexta-feira, quando se comemorou o dia do abraço.





Desde então, o grupo estimulou um movimento positivo de compartilhamento do gesto do autoabraço. As pessoas faziam o gesto e marcavam a foto ou o vídeo com a #EsseAbraçoÉSeu nas redes sociais.





“O intuito era espalhar pelo país mensagens de reconhecimento e afeto, principalmente para que aqueles que não tinham a opção de ficarem em suas casas, em segurança”, comunicou o laboratório.





Agora, uma semana depois, esses vídeos foram compilados, e uma parte dos materiais recebidos foi projetado em importantes pontos de BH, São Paulo e Rio de Janeiro.