CEFET-MG lança curso gratuito para orientar estudantes em aulas remotas

Alunos da rede pública de Minas Gerais, cadastrados no site, poderão fazer o curso (foto: Reprodução/ Internet) pandemia do novo coronavírus atingiu diretamente o sistema educacional de todo o Brasil, comprometendo a qualidade do ensino em algumas instituições. Diante da suspensão das aulas presenciais, por causa da necessidade de se cumprir o isolamento social, o CEFET-MG está oferecendo um curso on-line gratuito para auxiliar estudantes na organização do tempo de estudo, no estabelecimento de objetivos e na escolha de estratégias eficazes para o processo de aprendizagem.









De acordo com a pedagoga do câmpus Contagem do CEFET-MG, Rafaela Duarte, o projeto é uma resposta emergencial à situação enfrentada pelos alunos em relação ao isolamento social e seus processos de aprendizado remoto.





“Entendemos que no período atual, em que as aulas estão suspensas em todo o estado, torna-se necessário construir uma rede de apoio e de orientação, sobretudo em aspectos pedagógicos, aos estudantes da rede pública de ensino”, afirmou.









*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina