Laboratório de Minas é o primeiro do Brasil a oferecer teste sorológico para a COVID-19

(foto: Hermes Pardini/Divulgação)

No compasso dapelo mundo, autoridades médicas e em saúde também correm para oferecer boas soluções em testes e exames, modos de prevenção sobre o coronavírus, como medidas de comportamento e muito mais o que tem sido divulgado como indicado para combater a doença.. Umaplicado em vários países da Europa, como Reino Unido, Itália e Espanha, e nos Estados Unidos, é um desses procedimentos.e já é oferecido pelo Grupo Pardini, o primeiro laboratório no país a disponibilizar a técnica.Trata-se de um novoconcebido pela Abbott, empresa global de cuidados para a saúde, que desta forma amplia o portfólio de produtos para fazer frente à. O exame é realizado a partir de uma amostra de sangue, com. O ensaio para o teste está disponível em um sistema de alto rendimento, capaz de rodar entre 100 a 200 testes por hora. Também serve para auxiliar no inquérito epidemiológico da patologia. "O conhecimento sobre casos de pessoas que já foram infectadas é importante para entender o comportamento do vírus, para saber como nosso organismo responde e para o desenvolvimento de tratamentos e vacinas", declara o vice-presidente do Grupo Pardini, Alessandro Ferreira.O procedimento apresentou especificidade e sensibilidade para identificar anticorpos IgG maiores que 99% em 14 dias ou mais após o início dos sintomas. Segundo estudiosos da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, o resultado, a partir do 17º dia do início dos sintomas, chega a ter 99,9% de especificidade e 100% de sensibilidade. "Sabemos que apenas testando a população poderemos contribuir para reverter a situação de crise em que nos encontramos", diz Alessandro Ferreira.O teste já é ofertado em unidades próprias do grupo e nos mais de 6 mil laboratórios, clínicas e hospitais parceiros da rede, distribuídos em 1,9 mil cidades pelo país. Aplicado para detecção qualitativa de anticorpos IgG contra SARS-CoV-2 no soro e plasma humano, o(CMIA), temde uso do Food and Drug Administration (FDA), nos Estados Unidos (agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos que regula alimentos e remédios), CE Mark na União Europeia (indicativo de conformidade obrigatória para diversos produtos comercializados) e, agora, recebeu a aprovação da Anvisa no Brasil.