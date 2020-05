Mais 1,6 milhão de testes chegam a Minas na segunda-feira

Na próxima segunda-feira, o, em Confins, deve receber um voo com maispara a detecção do novo. Os itens, adquiridos por um laboratório do estado, cujo nome, serão trazidos de Shandong, na China.

O avião que trará os testes para Minas decolou na tarde dessa quinta do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Antes de pousar no Aeroporto Internacional de Qingdao Liuting, em Shandong, ele fará uma escala em Amsterdã, tanto na ida, como na volta.

“Estamos muito orgulhos de cumprir essa nova operação, trazendo essa carga tão vital para o nosso país neste momento”, disse Izabel Reis, diretora da Azul Cargo Express, divisão de cargas da Azul.

No começo de maio, um voo com origem depousou em Confins com. Os itens, na ocasião, foram adquiridos pela Celer Biotecnologia da Wondfo . Os equipamentos abasteceram o estoque de oito prefeituras do interior de minas, além do governo do estado da Paraíba e do Hospital Sarah Kubitschek, mais conhecido como Rede Sarah, em Brasília.