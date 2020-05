ExposedBeloHorizonte: mulheres usam rede social para denunciar abusos sexuais

Ocorrem em média 180 estupros por dia no Brasil (foto: Pixabay)



abusos sexuais usaram a internet na noite desta quinta-feira para denunciar seus algozes. Usando a hashtag #ExposedBeloHorizonte – que ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter na capital – várias usuárias se manifestaram pela rede social.

Eu me sinto no dever. Doeu pra caramba escrever isso, mas quero demonstrar coragem e força para todas as mulheres que passaram pela mesma situação. #exposedbelohorizonte pic.twitter.com/kvGp1re6d3 %u2014 Layla Eduarda (@LaylaEduarda17) May 29, 2020

Mulheres vítimas deusaram a internet na noite desta quinta-feira para denunciar seus algozes. Usando a hashtag– que ficou entre os assuntos mais comentados dona capital – várias usuárias se manifestaram pela rede social.



um relato anônimo. Nós temos medo, sentimos vergonha, culpa, dúvida, e nojo de nos mesmas, é algo difícil de tratar. Nunca diminuam esse acontecimento na vida de alguém ou o questione! #ExposedBeloHorizonte pic.twitter.com/b69dWHAPjn %u2014 %uD835%uDD77%uD835%uDD86%uD835%uDD9A%uD835%uDD97%uD835%uDD86 %u2671 (@lauranasc_) May 29, 2020

“Eu me sinto no dever. Doeu pra caramba escrever isso, mas quero demonstrar coragem e força para todas as mulheres que passaram pela mesma situação”, disse uma usuária do Twitter.

Outra desabafou: “Mais um relato anônimo. Nós temos medo, sentimos vergonha, culpa, dúvida, e nojo de nós mesmas, é algo difícil de tratar. Nunca diminuam esse acontecimento na vida de alguém ou o questione!”



“O maior abusador da minha vida está entre meus amigos, há fotos com ele nos meus storys, no Instagram do meus amigos, e em redes”, declarou outra.

Na segunda-feira, a ação já havia sido realizada em outras cidades brasileiras e teve grande adesão.

Violência contra a mulher no Brasil

66 mil estupros em 2018. Foi o maior índice desde que o estudo começou a ser realizado, em 2007. De acordo com o 13ª Anuário Brasileiro de Segurança Pública , divulgado em setembro do ano passado, o Brasil registrouem 2018. Foi o maior índice desde que o estudo começou a ser realizado, em 2007.





A maioria das vítimas (53,8%) foram meninas de até 13 anos. Conforme a estatística, apurada em microdados das secretarias de Segurança Pública de todos os estados, quatro meninas até essa idade são estupradas por hora no país. Ocorrem em média 180 estupros por dia no Brasil, 4,1% acima do verificado em 2017 pelo anuário.





A maioria das mulheres violadas (50,9%) são negras.

#ExposedBeloHorizonte



desde que aconteceu eu quis ter pra mim que o mínimo de pessoas saberia dessa história. E seria tudo bem, menos pelo fato que o maior abusador da minha vida está entre meus amigos, há fotos com ele nos meus storys, no Instagram do meus amigos, e em redes. — 3%u034E8%u034E (@dudaamaralrr) May 28, 2020

De cada dez estupros, oito ocorrem contra meninas e mulheres e dois contra meninos e homens.