Cerca de 2 mil pessoas são beneficiadas com entrega de medicamentos em Minas

A parceria firmada entre o governo de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), Defesa Civil e o aplicativo de mobilidade urbana da 99, que envolve a entrega de medicamentos para asma e doenças pulmonares, já beneficiou cerca de 2 mil pessoas. Cerca de 2,2 mil medicamentos foram entregues aos pacientes do grupo de risco do coronavírus (Sars-Cov-2) desde o início da ação, em 14 de abril.









“Neste momento de solidariedade geral, a parceria entre a 99 e o governo de Minas Gerais ajuda a evitar que pessoas mais humildes pertencentes ao grupo de risco se contaminem durante algum deslocamento às unidades da Farmácia de Minas”, diz João Pedro Torneli, especialista de operações da 99.





Para a gerente de operações da empresa de mobilidade urbana, Livia Tozzi, ajudar a controlar a disseminação da doença em cidades influentes para suas regiões é de grande importância, pois, consequentemente, salvará um maior número de vidas, o que é o objetivo da ação.





“As ações em Uberlândia e Divinópolis alcançaram o mesmo sucesso que em Juiz de Fora e Belo Horizonte. Isto se deu não só por evitar que muitos cidadãos saíssem de suas casas para buscar os remédios, mas a atuação nestas quatro cidades vem impactando diretamente nas regiões onde estão localizadas. Enquanto Juiz de Fora é a principal cidade da Zona da Mata e recebe pessoas de vários municípios do entorno, por diversos motivos, Uberlândia tem o mesmo papel no Triângulo Mineiro”, destacou.





A princípio, a alternativa tinha a intenção de atender cerca de 1,7 mil usuários do programa de saúde que dependem desses medicamentos, mas as expectativas do programa foram superadas ao beneficiar quase 2 mil pessoas. O fármaco, gratuito, está sendo entregue pela 99 no endereço cadastrado.





“Estudos de instituições credenciadas em todo o mundo mostram que o vírus tem um grau de contaminação altíssimo e que uma única pessoa pode contaminar até seis outras. Isso mostra a importância da ação da 99, já que evitamos que todas essas pessoas saiam de suas residências e corriam o risco de se contaminar no caminho ou nas próprias Farmácias de Minas”, reconheceu a gerente de operações da empresa.





Os taxistas mais bem avaliados que trabalham na plataforma da 99 fazem a entrega domiciliar de medicamentos para evitar que pessoas do grupo de risco saiam de casa. Todo o mapeamento para definir os pacientes fica por conta da Defesa Civil de Minas Gerais e das secretarias de Saúde dos municípios. Com estes dados em mãos, agentes de saúde cuidam da intermediação entre as farmácias e os taxistas, todos com máscaras.

