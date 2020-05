(foto: Corpo de Bombeiros de Uberaba/ Divulgação) Uberaba, no Triângulo Mineiro, flagraram trabalhadores em condição de risco na manhã desta quinta-feira (28) na Avenida Henrique Castejon Esquina com Avenida Lucas Borges. A obra foi embargada. Bombeiros de, no Triângulo Mineiro,trabalhadores emdena manhã desta quinta-feira (28) na Avenida Henrique Castejon Esquina com Avenida Lucas Borges. Afoi









Também de acordo com os militares, há poucos dias uma ocorrência de emergência envolvendo um trabalhador soterrado numa obra com irregularidades foi atendida pelo Corpo de Bombeiros da cidade.





A corporação recomenda que todo trabalhador utilize Equipamentos de Proteção Individual (EPI), e que as empresas sigam as normas técnicas de segurança e as Melhores Práticas Disponíveis (MPD) para evitar acidentes de trabalho.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais