De acordo com a Polícia Militar, o suspeito havia sido abordado nas proximidades onde o crime ocorreu, no Bairro Pedra Branca, por volta das 1h da manhã, mas disse aos policiais que estava apenas "passeando" pela via e foi liberado.





Posteriormente, testemunhas informaram aos militares as características do autor do crime, que apontavam para o mesmo suspeito. Os policias então foram até a casa do homem, onde encontraram duas barras de maconha e uma arma calibre 12 de fabricação artesanal.





Segundo a PM, o homem tem uma extensa ficha criminal e tanto ele quanto a vítima tinham ligação com o tráfico de drogas na região. O homem acabou preso em flagrante.

* Estagiária sob superevisão do subeditor Frederico Teixeira