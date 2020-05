Vale entregará nova captação a Pará de Minas em julho

Adutora do Rio Pará começa a abastecer Pará de Minas, após rompimento de Brumadinho atingir Rio Paraopeba (foto: Divulgação/Vale)

dos 93 mil habitantes do município de, no Centro-Oeste de Minas Gerais, voltará a ter umaconstantecom a ativação da. A ação é uma compensação daao município após a suspensão de captações de água no. (Confira vídeo no final)A expectativa inicial era mesmo de que a captaçõa começasse em julho de 2020. Morreram 270 pessoas no desastre ocorrido em janeiro de 2019 depois de o rompimento ter liberado cerca de 9 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro na bacia do Rio Paraopeba.A capacidade do novo sistema será de%u202Fpouco mais de 1 milhão de litros por hora, mesma vazão outorgada para o município no rio Paraopeba. A Vale desenvolveu e protocolou junto ao IGAM estudo que verificou a disponibilidade hídrica do rio Pará para subsidiar o pedido de outorga do novo ponto de captação sem prejuízo do curso d’água.A tubulação implementada terá aproximadamente 47 quilômetros de extensão e será formada por mais de 7 mil tubos de seis a 12 metros a 12 metros de comprimento e diâmetro de 500 milímetros. Com exceção das travessias de rios e córregos, a tubulação será totalmente subterrânea para minimizar os impactos posteriores à obra.Após a conclusão da obra e com o possível retorno da captação no rio Paraopeba, o município poderá ter sua capacidade outorgada mais que dobrada em relação ao que era antes do rompimento. Quando concluído, o empreendimento será entregue à prefeitura e poderá ser operado remotamente pela Concessionária Águas de Pará de Minas por meio de um sistema completo de automação instalado.